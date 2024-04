Au moins 117 personnes incriminées pour avoir aidé des migrants en Europe en 2023

Entre janvier et décembre 2023, au moins 117 personnes ont fait l'objet de poursuites judiciaires dans l'UE pour avoir agi par solidarité avec des migrants. La majorité d'entre elles ont été accusées d'avoir facilité l'entrée, le séjour ou le transit de migrants ou d'avoir fait du trafic de migrants (en fonction de la définition du crime dans la législation nationale). Ces chiffres proviennent du suivi médiatique de différents organes de presse nationaux effectué par la Plateforme pour la coopération internationale pour les migrants sans-papiers (PICUM) tout au long de l'année 2023.

Il s'agit très probablement d'une sous-estimation, estime l'organisation, car les données statistiques officielles concernant les personnes accusées, inculpées ou condamnées pour trafic illicite et délits connexes font souvent défaut.

Ce chiffre semble en augmentation ces dernières années. Quelque 102 personnes avaient été incriminées dans l'UE en 2022, 89 personnes entre janvier 2021 et mars 2022, et 158 ont été accusées de trafic de migrants entre 2015 et 2019.