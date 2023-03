Au moins 12 morts dans l'explosion d'un oléoduc au Nigeria

L'explosion d'un oléoduc a causé la mort d'au moins 12 personnes au Nigeria. Selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes étaient en train de prélever illégalement du pétrole vendredi matin lorsqu'une étincelle aurait surgi de leur véhicule de transport et aurait provoqué la déflagration, a indiqué la police locale.

L'accident s'est produit à Rumuekpe, dans l'État de Rivers sur la côte de l'océan Atlantique du Nigeria. Le nombre de morts n'est pas définitif et devrait encore augmenter. Les dommages pour l'environnement ne sont pas encore connus.

Par le passé, des incidents similaires ont souvent entraîné de grands incendies de forêt et la pollution de l'eau.

Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Cependant, une grande partie des revenus disparaissent dans les poches de services gouvernementaux corrompus. Les habitants du delta du Niger, où la plupart du pétrole est produit et où l'explosion a eu lieu, sont généralement très pauvres. La production pétrolière limite les débouchés en matière d'agriculture et de pêche.

Le vol de pétrole dans les oléoducs est courant. La matière première dérobée est souvent traitée dans des raffineries illégales et dangereuses. En 1998, plus de mille personnes avaient perdu la vie alors qu'elles récupéraient du pétrole dans un oléoduc endommagé.