Au moins 20 milliards d'euros issus de la drogue entrent dans le port d'Anvers

Cent-seize mille kilogrammes de cocaïne ont été saisis au port d'Anvers en 2023. Avec les saisies lors des vacances de fin d'année, le total devrait s'élever à environ 120.000 kilogrammes, a ajouté M. De Wever. "Vous pouvez faire l'addition : au moins 20 milliards d'argent criminel entre dans le port d'Anvers", affirme le bourgmestre.

M. De Wever a rappelé que de tels volumes d'argent se répercutent inévitablement dans toutes les couches de la société et conduisent à une violence toujours plus grande. À l'instar de la commissaire nationale aux drogues Ine Van Wymersch, le président de la N-VA affirme que la lutte s'intensifie à tous les niveaux. Il y a plus de renseignements, de moyens, une meilleure technologie et plus d'entraide internationale.