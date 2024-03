Au moins cinq morts dans l'accident d'un bus en Allemagne

Cinq personnes ont perdu la vie mercredi matin dans l'accident d'un car FlixBus sur une autoroute allemande, a confirmé la police locale. Plus de vingt autres passagers sont blessés.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident dont les causes restent floues.

L'accident s'est produit sur l'A9 près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Vers 9h45, le car à deux étages qui reliait Berlin à Zurich a dévié de la voie vers l'accotement. Il a ensuite poursuivi sa route une centaine de mètres avant de se renverser sur le flanc.

L'autoroute a été fermée pendant plusieurs heures entre Berlin et Munich, dans les deux sens. Il a fallu trois heures pour pouvoir redresser le véhicule et pouvoir extraire les corps de certaines victimes.

Cinquante-trois passagers et deux chauffeurs se trouvaient dans le car, a indiqué la compagnie FlixBus. Elle annonce que le chauffeur qui était au volant au moment de l'accident ne fait pas partie des victimes. Il avait pris la route à 8h et avait respecté auparavant tous les temps de pause et de repos obligatoires.