Au moins trente morts dans l'effondrement d'une mine au Venezuela

L'accident est survenu vers 15h00 (20h00 HB) dans la mine difficilement accessible de Bulla Loca, non loin de La Paragua (centre-est). Les services de secours et des hélicoptères sont présents sur place et essayent d'extraire des victimes.

Les autorités de l'Etat de Bolivar ont à ce stade confirmé l'effondrement mais n'ont avancé aucun bilan.