Au procès des attentats à Bruxelles, la perpétuité est requise pour Salah Abdeslam: "Il n'a pas changé"

Le parquet fédéral a requis mardi matin la réclusion à perpétuité à l'encontre de Salah Abdeslam, reconnu coupable, en tant que co-auteur, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Selon notre journaliste sur place, Arnaud Gabriel, la représentante du ministère public a insisté sur certains points dans son argumentaire: "Salah a participé aux deux vagues d’attentes à Paris et à Bruxelles, a rappelé Paule Somers. Il est resté en Europe pour finir le travail après les attentats de Paris. 20 ans pour la rue du Dries. Aucune circonstance atténuante… 35 personnes mortes le 22 mars et des centaines de blessés. La peine n’est pas suffisante! Il faut la perpétuité", a-t-elle estimé.

La représentante du ministère public considère que Salah Abdeslam "est toujours aussi radicalisé". "Il n’a pas changé, a-t-elle déclaré à la cour. Il ne s’est jamais désolidarisé. Il ne mérite pas de circonstances atténuantes".