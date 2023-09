"Au sein de mon cabinet, l'accès à la justice est le dernier recours", dit Nadine Kalamian

L'arriéré judiciaire du tribunal de la famille de Bruxelles était au cœur d'un combat judiciaire devant le tribunal civil de Bruxelles mardi, opposant La Ligue des familles, des avocates du cabinet bruxellois KHK spécialisées en droit de la famille ainsi que plusieurs dizaines de leurs clients à l'État belge. "Aujourd'hui, au sein de mon cabinet, c'est 80% de médiation. L'accès à la justice est le dernier recours, le plan B, mais il devient de plus en plus aléatoire, voire inexistant", a raconté l'avocate au cabinet KHK Nadine Kalamian, soutenue à l'audience par son bâtonnier, Me Emmanuel Plasschaert.

"C'est devenu un défi d'obtenir une date dans un délai raisonnable pour nos clients devant le tribunal de la famille de Bruxelles", a décrit Nadine Kalamian qui s'adressait au juge cette fois comme plaignante et non comme avocate. Elle a expliqué que, bien que son cabinet tente par tous les moyens la gestion des problèmes familiaux de ses clients via la médiation, choisissant le recours au tribunal en second lieu, force est de constater que celui-ci reste saturé.

Concernant son intérêt à agir en tant qu'avocate, remis en cause par la partie adverse, Nadine Kalamian a expliqué qu'elle perdait de la clientèle en raison des délais anormalement longs du traitement des dossiers en justice. "Oui, j'ai eu des clients qui m'ont claqué la porte au nez", a-t-elle dit. "Nous, avocats, sommes les premiers remparts de la justice pour les justiciables. La justice est un pilier de la démocratie dans notre État de droit et il s'agit d'être vigilant, car ce qu'on croyait acquis peut parfois s'écrouler du jour au lendemain. Mon intérêt à agir, c'est ça, c'est défendre la démocratie, terre nourricière de chaque citoyen. Mon job d'avocat c'est aussi de lutter contre les carences et les dysfonctionnements de la justice", a-t-elle insisté.