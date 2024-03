Aucune décision de renvoi devant le tribunal correctionnel pour l'ex-animateur radio

La chambre du conseil d'Anvers n'a pas tranché lundi quant à la demande du parquet de renvoyer l'ex-animateur radio de la VRT Sven Pichal devant le tribunal correctionnel pour détention et diffusion d'images d'agressions sexuelles sur des mineurs. Ses avocats demandent un complément d'enquête, ce qui a entraîné le report de l'affaire à une date indéterminée.

En août, la police de la zone d'Anvers a été informée de l'existence d'images d'agressions sexuelles sur des mineurs. Une instruction judiciaire a suivi et cinq personnes ont été interpellées. Sven Pichal, l'acteur R.D.B. et B.D. ont été placés sous mandat d'arrêt pour possession et diffusion de telles images.

Pour les deux autres hommes, il ne s'agissait que de possession. L'un d'entre eux a été libéré sous conditions, l'autre a été libéré après audition. C'est ce dernier qui a été acquitté par la chambre du conseil comme l'avait également requis le parquet.