Australie: un million de spectateurs se pressent pour assister au feu d'artifice de Sydney

Nombreux sont ceux qui ont déjà commencé à s'installer dans l'après-midi, avec leur pique-nique sur les pelouses et zones piétonnes au bord de l'eau, dans l'espoir d'être bien placés pour jouir du spectacle. Certains visiteurs se sont même installés la veille, et passé la nuit en tente, pour ne pas perdre les places les plus convoitées.

La ville de Sydney estime que le feu d'artifice attirera cette année encore en tout un million de personnes. Mais grâce à sa rediffusion, c'est une audience bien plus large, de près de 425 millions de téléspectateurs, qui pourra en profiter.

Deux spectacles sont prévus dimanche soir, à 21h00 et minuit heure locale (13h00 et 16h00 HB) et en tout pas moins de 8,5 millions de tonnes d'engins pyrotechniques seront tirés au-dessus de la ville, selon la communication des autorités locales. Près de 200 lieux de tir sont alignés le long du pont, Harbour Bridge, mais des feux seront aussi tirés depuis des bateaux et des terrasses de toit. La masse de matériel pyrotechnique remplit l'équivalent de 18 conteneurs, ajoute la communication de la ville.

L'Australie fait partie des premiers pays au monde à célébrer le passage à l'an neuf, avec d'autres nations du Pacifique.