Avancée dans une affaire de disparition vieille de 34 ans grâce à l'ADN

Plus de trente ans après la disparition d'Angelique Hendrix (19) de son village néerlandais de Stein, l'enquête a pu avancer, indique la police fédérale jeudi. La nouvelle législation belge en matière d'ADN, entrée en vigueur en mars, a effectivement permis de comparer les bases ADN belge et néerlandaise, et ainsi découvrir qu'un crâne retrouvé à Maasmechelen, de notre côté de la frontière, était vraisemblablement celui de la disparue.