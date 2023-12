Aveux partiels et vives dénégations au deuxième jour du procès Encrochat/SKY

Ainsi, Abdelmalek A., qui a été condamné à une peine de neuf ans de prison par le tribunal correctionnel d'Anvers pour sa participation présumée à l'enlèvement de deux barons de la drogue anversois avant d'être blanchi par la cour d'appel, est suspecté par le parquet d'avoir également joué un rôle important dans le dossier Encrochat/SKY, ce que l'intéressé conteste vivement.

"J'avais un téléphone SKY, mais je n'ai rien à voir avec le trafic ou l'importation de cocaïne via le port d'Anvers", a-t-il expliqué. "J'ai avoué au juge d'instruction que j'étais derrière deux pseudonymes SKY, mais ce n'est pas exact. J'étais désorienté à ce moment-là, car je venais d'être extradé d'Espagne et je ne savais plus ce que je disais."