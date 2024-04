Avez-vous vu Abbygaëlle? Cette jeune fille de 13 ans a disparu depuis dimanche

Abbygaëlle Giallombardo, une jeune fille de 13 ans, a disparu depuis dimanche à 15h00. Elle a été vue pour la dernière fois sur la Grand'Route à Aywaille (province de Liège), alertent lundi le parquet de Liège, la police et Child Focus.

Abbygaëlle mesure 1m70 et est de corpulence forte. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, un T-shirt noir et des baskets blanc et noir.