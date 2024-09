Avis de recherche lancé à la suite d'une tentative de meurtre et d'une noyade à Charleroi

Dans le cadre de cette enquête, le parquet de Charleroi a décidé de lancer un avis de recherche afin d'identifier un individu qui a été vu dans le quartier aux alentours de 06h30, notamment au niveau du Night Shop situé à l'angle du boulevard Joseph Tirou et de la rue Dagnelies. Immédiatement après les faits, l'individu a emprunté la rampe tournante permettant de monter sur le pont du R9 au niveau de la sortie Villette.

Le vendredi 6 septembre 2024, vers 07h06, une altercation a eu lieu rue des Rivages, aux abords de la Sambre, à Charleroi. Une femme a été jetée à l'eau et son compagnon, voulant lui porter secours, s'est jeté à l'eau. Repêché par les pompiers après une heure de recherche, l'homme est finalement décédé quelques heures plus tard en milieu hospitalier.

Ce dernier était habillé d'un pantalon foncé, d'un pull de couleur claire, d'une casquette foncée et équipé d'un sac à dos foncé. Les témoins souhaitant communiquer des informations sur ce fait peuvent prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.