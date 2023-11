Bangladesh : 139 représentants et militants de l'opposition condamnés

Le Bangladesh a condamné 139 hauts responsables et militants de partis d'opposition au cours des dernières 48 heures, ont annoncé lundi des procureurs et des avocats, au moment où la répression contre les manifestants antigouvernementaux s'intensifie à l'approche des élections.

Parmi les personnes reconnues coupables figurent de nombreux militants du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principal parti d'opposition, notamment pour des accusations de violences lors des manifestations, d'incendie criminel et d'entrave au fonctionnement de la police, avec des condamnations allant de quelques mois à trois ans et demi.

Mais depuis octobre, la police a réprimé l'opposition, arrêtant la quasi-totalité des hauts dirigeants du BNP ainsi que des milliers de ses militants et partisans.

La Première ministre Sheikh Hasina vise un quatrième mandat consécutif au pouvoir, malgré les inquiétudes exprimées par de nombreux pays sur la tenue d'élections libres et équitables.

Au moins 132 militants et hauts responsables du BNP ont été incarcérés dimanche et lundi par deux tribunaux d'instance de Dacca, la capitale du pays, ont indiqué deux procureurs à l'AFP.

"Ils ont été reconnus coupables d'incendie criminel et d'entrave au travail de la police", a déclaré le procureur Shahid Uddin. "Ces cas datent de 2013 à 2018, lorsque l'opposition a imposé des grèves et des blocus", a ajouté le procureur. "Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de six mois à deux ans".