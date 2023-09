Bellewaerde perd son dernier lion

Aru, le dernier lion de Bellewaerde, est décédé la semaine dernière, a annoncé mercredi le parc animalier. Le mâle de 15 ans, qui souffrait de problèmes médicaux "depuis un certain temps", a été euthanasié. Une décision "difficile à prendre" mais qui "était la meilleure pour Aru", a souligné le zoo yprois.

Ce décès intervient après la mort, coup sur coup mais pour des raisons différentes, des lionnes Assagi en mai et Kefira en août. La première a succombé à une tumeur logée dans son système reproductif et la seconde à une tumeur de la peau. La mort d'Aru signe donc la fin "d'un chouette trio", a déploré Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde. Arrivé en 2019 à Ypres, le lion s'était bien intégré au parc, contrairement à son précédent lieu de résidence qu'il avait quitté pour cette raison. Il aurait eu 16 ans le 4 octobre.

Le parc d'attractions et animalier, dont le logo est un lion, s'est déjà mis à la recherche de nouveaux félidés, qu'il espère pouvoir à nouveau accueillir "dès que possible". Bellewaerde étant membre de l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), le parc doit désormais attendre qu'un lion lui soit attribué par ce biais.