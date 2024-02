Bijoutier ayant abattu un braqueur: l'audition de deux experts psychiatres ordonnée

Le 7 juillet 2018 à la mi-journée, deux hommes armés étaient entrés dans la boutique, située dans la commune gantoise d'Oostakker, et s'étaient emparés de bijoux. Ils étaient armés d'une kalachnikov et d'une arme de poing, mais n'en avaient pas fait usage. Alors qu'ils fuyaient au volant d'une mobylette, le bijoutier les avait poursuivis avec une arme et avait fait feu. L'un des suspects avait été mortellement touché.

Le tribunal a estimé que le bijoutier n'avait pas agi en état de légitime défense et l'a condamné en juin à dix mois de prison et 800 euros d'amende avec sursis. Selon l'avocat du bijoutier, son client avait été l'objet d'une "contrainte irrésistible", ce que le chambre du conseil avait reconnu, mais pas le tribunal correctionnel. "Ce n'étaient pas des amateurs. Ils ont assommé le père de cet homme et ont tenu six hommes en joue", a souligné l'avocat du bijoutier, Walter Van Steenbrugge. Le bijoutier a toujours nié avoir eu l'intention de tuer qui que ce soit: "Je pensais qu'ils allaient revenir. Je pensais à ma survie et je suis passé en mode survie".

L'audition d'un psychiatre judiciaire et d'un psychiatre choisi par la défense aura lieu le 26 mars à 15 heures.