Bloody Sunday: pas de poursuites contre les militaires soupçonnés de mensonge

Après une première enquête, menée à la hâte, qui exonérait les soldats et accablait les manifestants, il a fallu attendre 2010 et la plus longue et la plus coûteuse enquête de l'histoire judiciaire britannique pour que soit reconnue l'innocence des victimes.

Le parquet nord-irlandais a jugé insuffisantes les preuves disponibles pour obtenir une "perspective raisonnable" de condamnation des personnes soupçonnées d'avoir menti au cours de l'enquête, 15 anciens soldats britanniques, ainsi qu'un membre présumé de l'IRA (Armée républicaine irlandaise).

L'avocat de plusieurs familles de victimes, Ciaran Shiels, a indiqué qu'il n'excluait pas de nouvelles démarches judiciaires.