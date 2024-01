Brabant flamand: un homme retranché dans une maison à Zemst s'est rendu

L'homme s'était retranché dans la partie habitable d'un café fermé depuis 14h00 et se comportait de manière très menaçante.

Il n'était pas déterminé s'il était muni d'armes ou de matériel explosif, mais la police et les services de secours n'ont pas voulu prendre de risque.

Les pompiers et la police fédérale se sont rendus sur place, ont établi un périmètre de sécurité et fermé à la circulation les autres rues de la localité brabançonne. L'unité d'intervention spéciale de la police fédérale et les services de déminage de l'armée ont aussi été appelés.

Les médiateurs de la police fédérale ont pris contact avec l'homme et ils sont parvenus à convaincre l'homme de se rendre après plusieurs heures. Son retranchement a pris fin vers 21h30. Le trentenaire est resté indemne et il n'y a pas eu de blessé.