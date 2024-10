Brésil: le camp Bolsonaro prend l'avantage au 1er tour des Municipales

Le Parti Libéral (PL), formation M. Bolsonaro, a élu dès le premier tour les maires de deux des 26 capitales d'Etats au Brésil, Rio Branco (nord), et Maceio (nord-est).

Et le PL, qui est déjà le parti qui compte le plus de députés et de sénateurs au Brésil, aura un représentant au second tour dans neuf des quinze capitales où l'élection sera décidée le 27 octobre, contre quatre pour le Parti de Travailleurs (PT) de l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.