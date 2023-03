Carollo condamné à cinq ans de prison pour le meurtre après provocation de Massimo De Luca

La cour d'assises du Limbourg à Tongres a condamné vendredi Andreo Carollo, 51 ans, à cinq ans de prison et à une amende de 4.000 euros pour le meurtre de Massimo De Luca (25 ans), commis en juillet 2020 à Eisden (une section de la commune limbourgeoise de Maasmechelen) après une bagarre avec l'accusé.

Le jury et la cour ont néanmoins reconnu l'excuse de la provocation.

Le soir du 20 juillet 2020, Massimo De Luca s'était rendu avec quelques amis au domicile du quinquagénaire. Ce dernier - un cousin de la mère du jeune homme - et la victime avaient déjà eu maille à partir par le passé. Le ton était monté ce soir-là et Andreo Carollo avait saisi un couteau et poignardé la victime vers 22h15, la touchant à l'abdomen.

L'accusé, qui a déjà été condamné en correctionnel à une peine de neuf mois de prison avec sursis pour menaces, violation de domicile et coups, se trouve actuellement sous bracelet électronique. Il devra bientôt se présenter à la prison pour purger sa peine puis relèvera du tribunal de l'application des peines (TAP).

L'enquête avait révélé que l'accusé avait secrètement entretenu une relation avec sa cousine quand il avait 16 ans. Des années plus tard, lorsque l'époux de cette dernière s'était retrouvé derrière les barreaux, cette relation s'était ravivée, créant des tensions entre Massimo De Luca et sa mère. En outre, avant la mort du fils, 14 signalements au total sont parvenus à la police concernant des conflits entre l'accusé d'une part et la famille ou des amis de la victime d'autre part. Andreo Carollo portait en outre toujours un couteau sur lui, par peur de représailles, selon lui.