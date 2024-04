Centrafrique: au moins 58 morts dans un naufrage à Bangui

"On a pu extraire 58 corps, sans vie. On ne sait pas le nombre total de personnes qui sont sous l'eau" a déclaré Thomas Djimasse, dont les équipes sont arrivées sur place 40 minutes après le drame, à Radio Guira. D'après des témoins et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le bateau appelé baleinière transportait plus de 300 personnes, bien au delà de sa capacité, et venait quitter son point de départ lorsqu'il a chaviré.