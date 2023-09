Certains juges d'instruction "ne jouent pas le jeu de la priorisation des enquêtes"

Le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, a terminé son discours de rentrée judiciaire, vendredi au palais de justice de Bruxelles, par un mot sur la commission de pondération. Celle-ci, mise en place en 2021, est destinée à hiérarchiser les priorités à donner dans les enquêtes criminelles à Bruxelles, vu le manque de moyens suffisants au sein de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Mais le haut magistrat déplore que certains juges d'instruction ignorent cette nouvelle méthode et mobilisent des enquêteurs spécialisés pour des enquêtes qui ne sont pas prioritaires.

Toute enquête pénale à Bruxelles passe désormais obligatoirement en commission de pondération, laquelle décide si l'enquête est ouverte ou non. La commission se compose des chefs de corps du ministère public et du directeur de la police judiciaire fédérale de Bruxelles.

"Depuis juin 2021, 18 réunions de la commission de pondération ont eu lieu. Au total, 380 dossiers émanant du parquet de Bruxelles, du parquet fédéral, de l'auditorat du travail de Bruxelles et du parquet général de Bruxelles ont été discutés. Il s'agit de dossiers concernant la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la fraude à la TVA, les faillites frauduleuses, la fraude et l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, etc. Une note de 1 (priorité) ou de 2 (routine) a été attribuée à 294 dossiers. En revanche, 86 dossiers ont reçu une note de 3 (aucun traitement)", a expliqué Johan Delmulle.