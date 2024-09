Chine: un bus scolaire percute des piétons, au moins 11 morts dont des élèves

Le drame s'est produit à 07H27 (01h27 HB mardi) à l'entrée d'un collège de la localité de Tai'an, située à environ 400 kilomètres au sud-est de Pékin dans la province du Shandong (est).

"Pour l'heure, (on dénombre) 11 personnes décédées dont six parents et cinq élèves", a indiqué CCTV, ajoutant qu'une personne est dans un état critique.