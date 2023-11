Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot acquittés de destruction de preuves

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté, mercredi, l'ancien député Christian Van Eyken et son épouse, Sylvia Boigelot, des faits de destruction de preuves dont ils étaient prévenus. Les faits reprochés s'étaient déroulés un jour de 2017 alors que le couple consultait au greffe le dossier d'assassinat dans lequel ils étaient prévenus. Un disque dur, contenant des images de vidéo-surveillance relatives à la nuit du crime, avait été brûlé.

Le tribunal a considéré qu'il n'y avait "pas suffisamment d'éléments clairs, précis et imparables" d'une culpabilité des époux Van Eyken dans la dégradation d'un disque dur au greffe le 30 octobre 2017. Il a relevé que cette accusation de destruction de preuves partait "d'un postulat de sabotage avéré", or il existe "un doute certain", a dit le juge, qu'il s'était agi d'un sabotage.

Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot étaient poursuivis pour sabotage informatique, destruction de biens d'utilité publique et tentative d'incendie volontaire. Ils étaient plus précisément suspectés d'avoir brûlé un disque dur équipé d'un "write blocker", système empêchant toute modification des données, dans un local du greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles, le 30 octobre 2017.