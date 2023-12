Cinq accusés déclarés coupables de torture ayant entraîné la mort d'Hilal Makhtout

Le jury de la cour d'assises de Tongres a jugé mercredi soir cinq des treize accusés de la mort de Hilal Makhtout coupables de tortures ayant entraîné la mort et d'association de malfaiteurs.

Amine A., Yassine A., Wahid H., Abdel-Jalil N. et Mikail Y. ont ainsi été reconnus coupables de tortures ayant entraîné la mort d'Hilal Makhtout ainsi que d'association de malfaiteurs.

Quatre autres accusés - Safouane A., Omar H., Vito F.D.G. et Giuliano S. - ont, eux, été reconnus coupables de traitements inhumains, et non de tortures, d'Hilal Makthout. Ils ont aussi été reconnus coupables d'association de malfaiteurs.