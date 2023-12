Cinq ans avec sursis pour un incendie qui a couté la vie à deux pompiers à Beringen

Trois sapeurs-pompiers, Benni Smulders (37 ans) et Chris Medo (42 ans) sont entrés dans le bâtiment en feu avec leur collègue Arno Barzan tandis que les autres pompiers tentaient de maîtriser les flammes depuis l'extérieur. Les trois hommes ont cependant été surpris par un flashover et seul Arno Barzan s'en est sorti avec de graves brûlures. Trois autres pompiers avaient par ailleurs été légèrement blessés.

Trois ans ont été nécessaires pour que les noms des quatre jeunes impliqués dans les faits ne soient connus. Ces derniers avaient entretemps effacé des preuves comme des photos et des vidéos de leurs téléphones portables. Trois des quatre jeunes étant mineurs, seul B.E., le jeune de 22 ans, a comparu devant le tribunal. Ce dernier, âgé de 18 ans au moment des faits, a expliqué à l'audience être entré avec ses comparses dans l'immeuble vide et y avoir bouté le feu "par ennui" avant d'expliquer qu'ils avaient tenté d'éteindre les flammes mais ans succès.

Le tribunal a également accordé aux différentes parties civiles des dommages et intérêts d'un montant de 800.000 euros à titre provisionnel.