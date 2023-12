Cinq ans avec sursis requis pour un incendie volontaire à Philippeville

Cinq ans de prison avec sursis probatoire ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme né en 1984 poursuivi pour un incendie volontaire commis le 12 novembre 2021 à Philippeville. Des préventions de menaces verbales et écrites et de harcèlement lui sont également reprochées.

Le prévenu était en conflit avec un autre locataire de son immeuble à appartements. Le 11 octobre 2021, une première altercation a eu lieu entre les deux individus. "La police a été appelée à 03h25 par le prévenu car son voisin avait mis la musique à fond. À leur arrivée, le prévenu, enragé, se trouvait dans le hall avec une règle de plafonneur", explique le parquet de Namur. Son voisin aurait quant à lui fait usage d'un spray lacrymogène et aurait exhibé une tronçonneuse.

Un mois plus tard, toujours sur fond de tapage nocturne, le prévenu a mis le feu au coffret électrique de l'immeuble et à la porte de l'appartement de son voisin en utilisant de l'essence. "Quand j'ai vu les flammes, j'ai réveillé les voisins et j'ai jeté un seau d'eau sur les flammes. J'ai ensuite appelé les pompiers. Je ne m'attendais pas à une telle ampleur", explique le prévenu.