Cinq ans avec sursis requis pour une tentative d'homicide à Couvin

Une première altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime, au sein du domicile de la victime. "Après les premiers coups, je suis parti. Puis il m'a rattrapé. Il avait un morceau de bois dans une main, et autre chose dans l'autre mais je ne sais pas quoi. Il m'a frappé au visage avec le bâton. Je l'ai aussi frappé et c'est avec ce qu'il avait dans l'autre main qu'il s'est blessé", explique le prévenu devant le tribunal.

"Lorsque les urgentistes sont arrivés sur place, la victime se trouvait au sol et ne savait plus parler. Elle présentait une plaie de 2 cm de long et 1cm de large au niveau du sternum. Il y avait suspicion d'un pneumothorax et perforation d'un poumon", explique le parquet de Namur. La victime souffrait finalement d'un hémothorax. Un médecin légiste a confirmé que la blessure avait bien été causée par une arme blanche. Le ministère public estime la prévention établie sur base de la nature de l'arme utilisée, de la zone visée et de la gravité de la blessure, la victime ayant été en incapacité de travail durant plus de quatre mois.

La défense plaide l'acquittement. Le couteau qui aurait été utilisé n'a jamais été retrouvé. Si les faits devaient être requalifiés en coups et blessures volontaires, un sursis probatoire est demandé.

Jugement le 29 mai