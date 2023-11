Cinq ans de prison avec sursis partiel contre l'auteur d'un trafic d'êtres humains

Entre 2018 et 2020, pendant plus de deux ans, le prévenu avait convaincu des personnes arrivant d'Amérique latine de se livrer à la prostitution dans la région de Liège. L'homme exerçait ses activités de proxénétisme à son domicile et dans un appartement spécialement loué pour la cause.

Sept personnes avaient été identifiées comme les victimes de ce trafic d'êtres humains, mais plusieurs autres pourraient aussi avoir été ciblées. Le prévenu était aussi connu pour ses qualités de manipulateur à l'égard de certaines victimes, à qui il avait promis une belle vie en Belgique avant de les orienter vers la prostitution.