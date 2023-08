Cinq ans de prison avec sursis partiel pour une tentative de meurtre à Braine-l'Alleud

À l'audience, le prévenu ne niait pas avoir planté un couteau dans la clavicule de l'organisateur d'une soirée de Nouvel An. Mais il affirmait n'avoir eu aucune intention de tuer. Le tribunal estime que ces explications ne sont pas crédibles, l'intéressé ayant frappé la victime du haut vers la bas, le coup porté avec un couteau a été donné du haut vers le bas, dans une région vitale.

La scène s'était déroulée à l'extérieur d'une salle où était organisée une soirée de Nouvel An. Des fêtards se trouvaient à l'extérieur et le prévenu, au volant d'une Mercedes AMG louée via un prête-nom, circulait à vive allure sur place. L'organisateur, craignant pour la sécurité des participants, s'était placé au milieu de la chaussée pour obliger le prévenu à cesser ses allers-retours à une vitesse inadaptée. Le ton est monté entre les deux hommes et après avoir porté le coup de couteau, le Nivellois a fui à l'étranger. Il a été interpellé le 18 janvier dernier dans une chambre d'hôtel en France.