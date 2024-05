Cinq ans de prison avec sursis pour une tentative de meurtre

Une peine de quatre mois de prison a par ailleurs été prononcée à l'encontre de la victime de cette tentative de meurtre, faisant défaut à l'audience. Cette dernière détenait un cutter et un coup de poing américain et s'en était servi pour proférer des menaces.

Les faits ont eu lieu à Jambes (Namur), le 28 septembre 2023. La victime a été aperçue en train de frapper son chien par des passants qui circulaient dans une Golf. Une altercation a alors éclaté et des menaces ont été proférées par le propriétaire du chien. Vers 01h00 du matin, les occupants du véhicule ont retrouvé l'homme et ont foncé sur celui-ci à deux reprises. Lors de leur deuxième passage, la victime a été percutée. Elle a souffert d'une fracture du talon et d'une incapacité de plus de 4 mois.