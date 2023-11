Cinq ans de prison contre les organisateurs d'un laboratoire de drogue à Marchin

La police avait réalisé des observations des lieux depuis plusieurs mois et réalisé des visites discrètes après avoir repéré les activités suspectes. Elle avait constaté la production sur place d'huile de benzyl methyl ketone (BMK). Ce produit, présent dans une quantité de 360 litres, pouvait servir à produire des amphétamines pour un montant estimé à plus de 384.000 euros.

L'entrepôt de Marchin était loué par un Modavien âgé de 60 ans, présenté comme le responsable de l'association de motards White Boys Society. Il disait vouloir en faire un lieu de réunions pour motards, mais l'endroit était uniquement occupé par des activités illégales de fabrication de drogue.

Des faits de culture de cannabis dans le Limbourg et de détentions d'armes lourdes avaient aussi été révélés par les perquisitions.

Un habitant de Meeuwen-Gruitrode âgé de 48 ans a été condamné en état de récidive à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 8.000 euros. Le Modavien locataire du hangar a été condamné à une peine de cinq ans de prison avec sursis pour un cinquième et à une amende de 8.000 euros. Le troisième prévenu, un habitant d'Houthalen âgé de 52 ans, a écopé d'une peine de cinq ans avec sursis pour deux cinquièmes et d'une amende de 8.000 euros.