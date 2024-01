Cinq ans de prison ferme par défaut pour plusieurs viols commis sur sa compagne

L'ex-compagne du prévenu a déposé plainte à la police courant 2023 pour harcèlement commis par le jeune homme. En analysant les messages envoyés par le suspect et déposés par la plaignante, les policiers ont constaté que cette dernière avait également été violée. Auditionnée, la victime a confirmé avoir été victime de viols durant plus d'un an et avoir été menacée par l'agresseur lors d'un des faits.

En audition, le suspect a uniquement reconnu le viol commis sous la menace en mars 2022, en évoquant "une crise de boisson." Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison ferme par défaut contre ce dernier, absent des débats et déjà condamné à deux reprises pour des faits de violence sur la même victime.