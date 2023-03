Cinq ans de prison ferme pour deux viols commis sur une septuagénaire

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi après-midi une peine de cinq ans de prison ferme contre Frédéric D. pour deux viols et deux atteintes à l'intégrité sexuelle sur une voisine âgée de 72 ans au moment des faits. Le prévenu, détenu sous bracelet électronique, contestait être l'auteur des faits. Le ministère public avait requis une peine de six ans à son encontre.

Le 23 septembre dernier, la police a été avisée d'une plainte déposée à la suite d'une double agression sexuelle sur une personne âgée. La première a eu lieu le 16 septembre. "Le prévenu est venu à son domicile, avec une amie. Le trio a consommé pas mal d'alcool et l'amie a été emmenée en ambulance à la suite d'un malaise. C'est après ce départ que le prévenu a agressé la personne âgée", avait expliqué le substitut Vervaeren.

Quatre jours plus tard, le prévenu a récidivé. "Elle a dû prétexter vouloir fumer une cigarette pour s'enfuir, toute nue, par la porte du garage pour se réfugier chez un voisin. Le prévenu lui-même confirme ne pas comprendre pourquoi il s'est retrouvé enfermé dans l'habitation de la victime." Frédéric D. contestait la double agression, évoquant des "relations sexuelles consenties."

Une peine de six ans de prison avait été requise par le ministère public contre le prévenu, qui venait de sortir de prison six jours avant la première agression sexuelle. Me Poisson, avocat à la défense, avait plaidé un acquittement pour l'ensemble des préventions.