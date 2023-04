Cinq ans de prison pour proxénétisme immobilier

Lors de deux interventions policières au domicile de Nicolas H., les policiers ont à chaque fois découvert deux prostituées. "La première intervention a eu lieu dans le cadre d'un meurtre sur les lieux où les deux femmes ont été sauvagement agressées à coups de marteau. L'une d'entre elles a survécu à ses blessures. Et quasiment un an plus tard, une autre prostituée a fait une tentative de suicide", avait expliqué le ministère public. Les deux femmes avaient confié vivre un calvaire au domicile du prévenu. "Elles parlaient de séquestration, elles expliquaient être contraintes de se prostituer et de louer des chambres pour 250 euros/mois. La seconde prostituée évoquait même des relations sexuelles forcées avec le prévenu, pour éviter des violences verbales ou physiques."

Nicolas H. avait uniquement admis le proxénétisme immobilier, avant de quitter la salle d'audience, visiblement lassé par les déclarations du substitut du procureur. Une peine de huit ans de prison était requise contre ce dernier, compte tenu de son absence totale d'empathie ou de remise en question sur la gravité des faits. Une confiscation de 50.000 euros, correspondant au loyer perçu durant la période infractionnelle, était également sollicitée. Me Sophie Somers, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire.