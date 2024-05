Cinq ans de prison pour une double tentative de meurtre commise à Theux

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un homme de 49 ans à une peine de 5 ans de prison pour une double tentative de meurtre commise le 3 février dernier à Theux. Le tribunal a estimé que toutes les préventions étaient établies à charge du prévenu qui a déjà été condamné à 17 reprises pour du roulage mais aussi pour port d'arme et coups et blessure.

Le soir des faits, l'homme s'était introduit au domicile de son ex-compagne en escaladant un muret et un garage. "Je voulais récupérer mes affaires et surtout l'argent que j'avais avancé pour le loyer. Comme elle a dit qu'elle l'avait dépensé, j'ai décidé de voler du matériel de valeur mais il avait disparu. J'ai bu, j'ai pris du speed et j'étais enragé. Sans nouvelle de mon ex, je l'ai menacée de brûler la maison et de tous les trancher", avait relaté le prévenu lors de l'instruction d'audience.

Son fils étant encore à la maison, l'ex-femme du prévenu avait décidé de retourner à son domicile avec deux amis. Les deux hommes étaient entrés dans la maison en premier lieu. L'un d'eux avait été poussé dans les escaliers avant de recevoir une vingtaine des coups de poing et pied le mettant KO. "Muni de deux couteaux, j'ai décidé de lui laisser un petit souvenir avec une entaille au niveau du flanc. Quand j'ai vu la profondeur de la blessure, j'ai tout arrêté", indiquait-il en contestant l'intention homicide. La seconde victime avait, elle, reçu un coup de couteau au niveau du nez.