Cinq ans de prison pour une tentative de meurtre sur son compagnon

Le 13 mai dernier, dans un immeuble à Charleroi (Hainaut), un voisin a alerté les secours après avoir découvert le compagnon de la prévenue sur le sol de la salle de bain du logement de sa voisine. "Il dit que l'homme se vide de son sang, est très blanc et très fatigué", avait précisé le ministère public. La victime a reçu trois coups de couteau, un dans le bras gauche et deux dans le thorax à proximité du cœur. "Et la prévenue, pendant ce temps, commence à nettoyer le sol de la salle de bain", avait ajouté la substitute du procureur Garcez.

Alexandra F. avait reconnu être l'auteure des trois coups à son compagnon. "Ce n'est pas une tentative de meurtre. C'était par peur, je voulais juste qu'il arrête d'être violent parce qu'on se battait", avait-elle confié. Selon le ministère public, la trentenaire était animée d'une intention d'homicide compte tenu de l'arme utilisée, la localisation des coups donnés vers le cœur et le nombre de coups.