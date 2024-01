Cinq ans de prison requis contre un jeune prévenu pour le viol de son ex-compagne

Le parquet a requis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de cinq ans de prison avec un sursis probatoire contre un jeune homme poursuivi pour viol, coups et blessures à deux reprises et harcèlement sur son ex-compagne. Le prévenu reconnaît uniquement le viol, admettant que la victime "lui a dit non" à plusieurs reprises.