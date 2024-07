Cinq ans de prison requis pour avoir violé et frappé sa compagne enceinte

Le parquet a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 5 ans de prison ferme contre un Liégeois âgé de 23 ans poursuivi pour avoir frappé et violé sa compagne enceinte. Le prévenu a contesté toutes les préventions et a sollicité son acquittement.

Le 4 septembre 2023, la compagne du prévenu avait été retrouvée en pleurs sur un trottoir, alors qu'elle affirmait avoir reçu des coups de pied et de poing au visage et dans le ventre. Près d'un mois plus tard, le 1er novembre 2023, dans un hôtel de Liège, le client d'une chambre voisine avait entendu les appels à l'aide de la victime, alors enceinte de huit mois.

Le 21 janvier 2024, la victime a été violée après avoir été conduite dans un squat de la région. Confondu par le relevé de son ADN sur un prélèvement de fluide, le prévenu a affirmé qu'il provenait de rapports anciens.