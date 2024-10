Cinq ans de prison requis pour coups et blessures et le viol de sa compagne

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché lundi sur une affaire de moeurs et de violence entre conjoints. Un trentenaire est poursuivi pour des coups et blessures, des menaces et du harcèlement sur trois de ces compagnes. Pour l'une d'entre elles, il est également accusé de viol. Lors de l'instruction d'audience, il a reconnu lui avoir porté des coups.