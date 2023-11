Cinq ans de prison requis pour des faits de négligence sur trois enfants

Le ministère public a requis mercredi en début d'après-midi une peine de cinq ans de prison avec un sursis probatoire contre deux prévenus poursuivis pour plusieurs faits commis sur leurs trois enfants: privation de soin et d'aliment ayant entraîné la mort d'un bébé de 13 mois sans intention de la donner, négligences et traitements inhumains et dégradants. Les parents plaident l'acquittement.

Le père de famille a évoqué une "alimentation difficile des enfants." "Ils régurgitaient ou alors ils avaient la diarrhée. On a demandé des conseils au médecin, à l'ONE. On nous a dit d'alterner avec le lait de croissance, mais ça n'allait pas. On a même essayé d'autres laits pour enfants, en vain. Mais avec le lait de vache, ça allait. J'ai été élevé de la même manière et je n'ai jamais eu le moindre problème", s'est interrogé le prévenu. Il conteste avoir infligé une punition à son fils en lui attachant les mains, les pieds et la bouche avec du scotch, affirmant que "c'était un jeu, une plaisanterie."

