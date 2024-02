Cinq ans de prison requis pour plusieurs incendies volontaires

Le ministère public a sollicité mercredi en fin de matinée devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi une peine de cinq ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire, contre Nicolas C. Le jeune prévenu âgé de 22 ans reconnaît les nombreux incendies volontaires qui lui sont reprochés et la scène de coups et blessures sur sa maman et sa petite sœur.

Le jeune homme est en aveu d'avoir volontairement bouté le feu à plusieurs éléments lors de balades nocturnes: distributeur de pain et de pizza, déchets, poubelles, garages, etc. Le prévenu justifie son passage à l'acte par sa consommation de bières. "C'était une période où je buvais beaucoup et j'avais une envie de mettre le feu quand j'avais un verre dans le nez. J'étais plus franc. Par contre, je raisonnais quand j'étais sobre", a expliqué Nicolas C.

Ce dernier revenait parfois sur les lieux des incendies pour observer l'intervention des secours et des pompiers, ou recueillait les articles de presse faisant état de ses actes criminels. L'homme actuellement sous surveillance électronique ne conteste pas non plus avoir asséné des coups et blessures à sa maman et à sa petite sœur.