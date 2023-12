Cinq ans de prison requis pour une agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans

Le 24 mai 2020, l'adolescent se rend au domicile de sa grand-mère et dévoile avoir été victime d'une agression sexuelle par le prévenu. "La victime est allée dénoncer les faits à sa maman et lui a remis le billet de 50 euros que lui a remis l'agresseur. La mère de famille a décrit son fils comme étant en état de choc et pétrifié", a rappelé la justice.

Interrogé sur les faits par le tribunal correctionnel de Charleroi, le septuagénaire a indiqué avoir commis des attouchements sur la victime, avant de lui remettre un billet de 20 euros en échange de son silence.