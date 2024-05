Cinq ans de prison requis pour une double tentative de meurtre

Le prévenu est bien connu de la justice puisqu'il a déjà été condamné à 17 reprises pour du roulage mais aussi pour des ports d'armes et des coups et blessures. Le ministère public estime dès lors que le quadragénaire est en récidive légale et que toutes les préventions retenues sont établies.

Le soir des faits, l'homme s'est introduit au domicile de son ex-compagne en escaladant un muret et un garage. « Je voulais récupérer mes affaires et surtout l'argent que j'avais avancé pour le loyer. Comme elle a dit qu'elle l'avait dépensé, j'ai décidé de voler du matériel de valeur, mais il avait disparu. J'ai bu, j'ai pris du speed. J'étais enragé. Sans nouvelle de mon ex, je l'ai menacée de brûler la maison et de tous les trancher ».