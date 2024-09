Cinq ans requis contre un Dinantais poursuivi pour le viol de sa nièce

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de cinq ans de prison ferme contre un habitant de Dinant suspecté de faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa nièce âgée de 12 ans. Le prévenu est suspecté d'avoir émis des menaces de mort à l'égard de la victime pour la forcer à garder le silence.

Les faits s'étaient déroulés à Herstal le 11 février 2019 et avaient été dénoncés par la victime le lendemain. Elle avait rapporté que son oncle lui avait imposé une relation sexuelle en pleine nuit. L'homme avait contesté les faits et évoqué une sorte de vengeance familiale pour expliquer les révélations de la jeune fille.

Du matériel génétique et son ADN avaient été identifiés sur les sous-vêtements de la victime et tendaient à confirmer les faits. Des expertises avaient, par ailleurs, révélé la crédibilité des dires de la victime et le caractère manipulateur de la personnalité du prévenu. La victime présentait aussi une blessure compatible avec les actes imposés.