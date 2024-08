Cinq corps retrouvés, les recherches se poursuivent

L'identité des cinq victimes n'a pas encore été confirmée.

Au moment du naufrage, 22 personnes se trouvaient à bord du Bayesian, un yacht de plus de 50 mètres de long. Quinze personnes ont pu être secourues, six sont décédées et une personne est toujours portée disparue. Les chances de la retrouver vivante sont quasi nulles.