Cinq et trois ans de prison pour avoir importé de la drogue de République dominicaine

Deux Liégeois ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines de cinq ans et trois ans de prison ferme pour avoir participé aux activités d'une organisation criminelle en important en Europe d'importantes quantités de cocaïne. La drogue était importée depuis la République dominicaine par l'intermédiaire de "mules".

La police fédérale avait été informée le 21 février 2022 par la police de Punta Cana de l'arrestation d'un Liégeois qui détenait 16 kilos de cocaïne dans sa valise alors qu'il était en partance pour Francfort (Allemagne). Ce passager, toxicomane et naïf, avait été engagé par deux Liégeois qui lui avaient offert le voyage et promis une somme importante pour revenir de République dominicaine avec de la drogue. Il était prévu qu'il serait rémunéré uniquement s'il réalisait ensuite un second voyage pour transporter 50 kilos de cocaïne de République dominicaine vers la Grèce.

L'enquête avait révélé que les deux Liégeois travaillaient en association avec les Dominicains pour importer de la drogue. Ils avaient recours à de "mules" qui prenaient les risques à leur place et se souciaient peu de leur sort en cas d'arrestation.