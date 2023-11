Cinq femmes et sept hommes constitueront le jury du procès pour torture sur Hilal Mahtout

Cinq femmes et sept hommes formeront le jury du procès d'assises à Tongres (province du Limbourg) qui s'attardera sur la torture et l'assassinat du Genkois de 33 ans Hilal Makhtout. Une réserve de six membres a également été constituée mardi étant donné la longue durée du procès. Ce dernier démarrera véritablement vendredi par la lecture de l'acte d'accusation par le ministère public. Au total, 13 individus prendront place sur le banc des accusés. Ils seront défendus par 25 avocats.