Cinq femmes et sept hommes pour juger des faits de torture sur une fillette

La cour d'assises du Brabant wallon s'est réunie lundi après-midi à Nivelles pour le tirage au sort des jurés d'un procès qui débutera jeudi et devrait durer une semaine. Cinq femmes et sept hommes constitueront le jury. Le dossier concerne des faits qualifiés à ce stade de torture, de traitement inhumain et de coups et blessures volontaires commis en juillet 2021 sur une fillette de cinq ans.