Cinq femmes et sept hommes pour juger Omar Benchamsy accusé de deux assassinats à Eupen

Le procès d'assises d'Omar Benchamsy, un habitant de Baelen né au Maroc en 1969, s'est ouvert mercredi à Eupen. L'homme doit répondre de deux assassinats et cinq tentatives d'assassinat.

L'audience de ce mercredi après-midi était consacrée à la constitution du jury populaire qui, durant une semaine ou un peu plus, devra examiner cette affaire avant de rendre son verdict.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés durant la nuit du 14 au 15 octobre 2021, dans le café A Ge Pömpke, situé rue Gospert, au centre d'Eupen. Vers 02h00, l'inculpé, qui n'est pas un habitué des lieux, est entré dans le café muni d'un grand couteau de cuisine et a porté des coups à l'arme blanche aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement.

Si l'accusé ne nie pas les faits, il a expliqué durant l'enquête, ne pas avoir de souvenir de la scène de crimes.

Cent-cinquante personnes avaient été tirées au sort de manière préliminaire. Une soixantaine d'entre elles ne s'étaient pas présentées au tribunal d'Eupen.

Après deux heures et demie de procédure technique et spécifique à la constitution d'un jury populaire, sept hommes et cinq femmes ont été désignés pour juger l'accusé, qui avait été extrait de sa cellule afin d'assister à l'audience.